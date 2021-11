SERIE C: 13/a giornata, i risultati del sabato. Tonfo Bari, vince l’Avellino

Non solo Campobasso-Catania, scoppiettante incontro concluso con il clamoroso risultato di 4-4. Sono state giocate altre partite valevoli per la 13/a giornata del girone C di Serie C. In attesa che domenica si completi il quadro, vincono Juve Stabia e Avellino. Le Vespe riescono a centrare l’impresa di piegare le resistenze della corazzata Bari, grazie al gol siglato dal solito Eusepi al 45′ su rigore. Gli irpini, invece, festeggiando la conquista dei tre punti tra le mura amiche al cospetto del Taranto. Sbraga (30′) e l’ex Catania Maniero (77′) portano la squadra di Braglia sul 2-0, Civilleri accorcia le distanze (81′) ed i rossoblu sfiorano il pareggio nei minuti di recupero, ma il risultato non cambia fino al triplice fischio. Non si fanno male Vibonese e Monopoli. Finisce 1-1 in terra calabrese. La sblocca Starita nelle battute iniziali (9′), risponde Sorrentino di testa al 25′ sfruttando le marcature imprecise della formazione ospite.

