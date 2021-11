SERIE C: 14/a giornata, da Palermo-Potenza a Turris-Catanzaro. Le partite in programma

Domenica e lunedì, squadre del girone C di Serie C in campo per la disputa delle gare valevoli per la 14/a giornata.

Palermo e Latina cercano i tre punti rispettivamente con Campobasso e Potenza, mentre il Catania ospita un Foggia reduce dai quattro punti di penalizzazione inflitti dalla giustizia sportiva. Avellino a caccia di conferme a Messina, provando a scalare ancora la classifica. Ostacolo Vibonese per il Bari capolista. Il Monterosi, che ha esonerato il tecnico D’Antoni affidando la panchina all’esperto Menichini, riparte da Castellammare di Stabia. Attesa per il derby tra Monopoli e Taranto, attualmente divise in classifica da tre punti. Paganese e Fidelis Andria puntano a riscattare le recenti sconfitte (i primi il 3-0 di Foggia, i secondi lo 0-2 col Palermo e l’1-0 di Latina). Il Picerno prova ad allontanarsi ulteriormente dalla zona playout ospitando la Virtus Francavilla. Scontro d’alta classifica a Torre del Greco, con il Catanzaro che rende visita alla Turris.

14.11. 14:30 Latina – Campobasso

14.11. 14:30 Palermo – Potenza

14.11. 15:00 Catania – Foggia

14.11. 17:30 ACR Messina – Avellino

14.11. 17:30 Bari – Vibonese

14.11. 17:30 Juve Stabia – Monterosi Tuscia

14.11. 17:30 Monopoli – Taranto

14.11. 17:30 Paganese – Fidelis Andria

14.11. 17:30 Picerno – Virtus Francavilla

15.11. 17:30 Turris – Catanzaro

