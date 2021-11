SERIE C: 16/a giornata, i risultati delle gare del sabato. Vincono anche Bari e Monopoli

Catania, Bari e Monopoli. Sono le squadre vittoriose in occasione degli anticipi della 16/a giornata del girone C di Serie C. Dopo il successo rossazzurro ai danni del Potenza, vincono anche i biancorossi pugliesi pietando le resistenze del Latina per 3-1. Scoppiettante pareggio in terra molisana fra il Campobasso e la Virtus Francavilla. Vince di misura il Monopoli a pochi minuti dal 90′ grazie ad un calcio di rigore trasformato impeccabilmente da Mercadante. Riportiamo di seguito risultati e marcatori delle gare in questione:

Catania 2-1 Potenza (45′ Moro, 59′ Moro, 72′ Ricci)

Bari 3-1 Latina (32′ Antenucci, 49′ Di Livio, 55′ Paponi, 89′ Marras)

Campobasso 2-2 Virtus Francavilla (7′ Persia, 28′ Maiorino, 36′ Caporale, 63′ Tenkorang)

Monopoli 1-0 Paganese (86′ Mercadante)

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***