SERIE C – Bellocq (Taranto): “Col Catania vinta una partita speciale per i tifosi”

Autore del gol-vittoria contro il Catania, il centrocampista del Taranto Franco Bellocq torna sul 3-2 finale maturato allo “Iacovone”, intervenendo ai microfoni di 100 Sport Magazine: ”Quella con il Catania era una partita speciale per i tifosi, ma anche per la squadra, che veniva da due sconfitte consecutive. Volevamo regalare una gioia alla città e, nel contempo, riscattare proprio i due ko. Nella settimana che ha preceduto il match, nello spogliatoio abbiamo parlato di come la sfida con gli etnei fosse molto sentita e sono felice per come sia finita. Sono contento per il mio gol, ma è stata la una vittoria di tutti: compagni e staff. Sappiamo che indossando la maglia del Taranto rappresentiamo la passione e la storia di tante persone”, le parole di Bellocq evidenziate da blunote.it.

