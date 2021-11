SERIE C – D’Agostino: “Anche a Catania meritavamo di più…”

Come già riportato, è stata ridotta la squalifica per l’allenatore della Vibonese Gaetano D’Agostino che punta a risollevare la sua squadra in campionato: “Rientrare è tutto ciò che desideravo. Stare fuori non fa per me ma credo per nessun tecnico. Meritavamo molto di più, lo sappiamo. Lo meritavamo a Bari, ma anche a Catania, contro il Francavilla, l’Andria, il Potenza e il Palermo. Tutte gare che ci hanno tolto qualcosa, lo sappiamo. Ne siamo consapevoli ma non dobbiamo e non possiamo costruirci alibi in merito a questo. L’ho detto ai ragazzi. Ci serve qualcosa in più. Dobbiamo metterci qualcosa in più, anche chi subentra”.

