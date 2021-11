SERIE C – D’Agostino (Pres. Avellino): “Serie B a due gironi, se ne discute. Aiuterebbe anche club come Catania e Palermo…”

Il presidente dell’Avellino Angelo Antonio D’Agostino è stato ospite della trasmissione Zona Verde, di Sportchannel 214. Tra gli argomenti trattati, anche la riforma dei campionati e la delicata situazione societaria del Catania:

“Negli ultimi consigli stiamo discutendo della riforma. Il tema è stato portato alla nostra attenzione, l’anno prossimo penso che verrà fatta prevedendo due gironi di Serie B. Ci si sta rendendo conto che la creazione di due gironi un pò più piccoli di B potrebbe aiutare, viste le tante squadre con difficoltà ad andare avanti, non ultimo il Catania, oppure il Palermo. E’ un discorso che vedo abbastanza possibile stavolta. Ovviamente andrà fatto prima dell’inizio del campionato”.

“Se il Catania dovesse fallire, andremmo a recuperare punti ma ovviamente non auguriamo questo alla società etnea, i punti vanno conseguiti sul campo. Hanno dei problemi, tra l’altro è una città che conosco per motivi di lavoro (consegna della stazione Cibali nel tratto della metropolitana di Catania, ndr). So un pò come stanno le cose, hanno serie difficoltà. Anche il Palermo sta discutendo di cedere la proprietà a un fondo. Purtroppo il campionato di Serie C in certe realtà importanti calcisticamente diventa insostenibile perchè si perdono tanti soldi”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***