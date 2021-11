SERIE C: i risultati delle gare del sabato. Palermo ok, Messina ko. Avellino, ennesimo pareggio

Quest’oggi, sabato 20 novembre, sono state giocate quattro partite valevoli per la 15/a giornata del girone C di Serie C. Netta affermazione del Palermo che, ancora impegnato tra le mura amiche, piega le resistenze della Paganese con un 3-0 recante la firma di Fella (38′), Soleri (79′) e Brunori (83′). Piange, invece, l’ACR Messina che cade per 1-0 nello scontro diretto in chiave salvezza sul campo del Latina: decisivo il rigore di Carletti al 31′. Pari a reti inviolate in Calabria tra la Vibonese ed il Monterosi Tuscia. Pareggia anche l’Avellino – per la nona volta in questo campionato – contro il Picerno al “Partenio-Lombardi”: De Cristofaro porta in vantaggio gli ospiti (10′), Maniero su rigore fissa il definitivo 1-1 al 49′.

