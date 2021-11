SERIE C (Video): i più bei gol della 15/a giornata. La rete di Sipos al sesto posto

Eleven Sports, piattaforma ufficiale della Lega Pro, mette a disposizione il filmato contenente i più bei gol della 15/a giornata recentemente disputata in Serie C.

Tre delle reti sono state siglate nel girone C, portano la firma di Leon Sipos (Catania), Matteo Brunori (Palermo) e Giuseppe Giovinco (Taranto), rispettivamente contro Taranto, Catania e Paganese. Per l’attaccante rossazzurro, che non segnava dalla doppietta di Catania-Fidelis Andria, si tratta del terzo centro in questo campionato. Il suo è il sesto gol più bello di giornata.

