SERIE D – Racanati (Pres. Bisceglie) sull’iscrizione del Catania: “Qualcuno si vergogni a Firenze!”

Tuona Vincenzo Racanati, attuale Presidente del Bisceglie. In più di un’occasione ripescati, i nerazzurristellati hanno effettuato un nuovo tentativo quest’anno, non riuscendo però nell’intento di scongiurare la ripartenza dalla Serie D. Il numero uno del club pugliese si sfoga così sui social in merito all’iscrizione del Catania al campionato: “Qualcuno dovrebbe vergognarsi a Firenze, specialmente nei piani alti. Dimettetevi, siete la rovina del calcio….ridateci il calcio, la schedina…novantesimo minuto. Unico orario per tutti, la domenica pomeriggio. Basta”.

