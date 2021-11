SITUAZIONE DISCIPLINARE: tre diffidati, rientra Russotto

In vista del confronto interno con il Potenza, a parte l’inibizione del Direttore Maurizio Pellegrino non si registra alcuna squalifica in casa Catania. Rientra dal doppio turno di stop Russotto, che era stato sanzionato nel corso di Catania-Vibonese. Per il resto l’ecuadoregno Maldonado permane in regime di diffida, con lui Monteagudo e Biondi: i tre saranno pertanto squalificati al prossimo giallo. Alla successiva ammonizione, invece, Pinto (indisponibile già da diverse partite) e Sala entreranno in diffida.

