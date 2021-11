STAMPA CALABRESE: “Vibonese, sconfitta immeritata a Catania”

Vediamo come la stampa calabrese commenta la sconfitta della Vibonese maturata a Catania.

Ilcalciocalabrese.it evidenzia come siano state tante “le occasioni nitide per gli uomini di D’Agostino ma è mancato il guizzo decisivo ai calabresi. Le due squadre, in posizioni di classifica differenti e distanti sette lunghezze, giocano un match che viaggia sul filo di un equilibrio che già viene meno a soli 6’ dal fischio d’inizio con Russini che porta in vantaggio gli etnei; vantaggio minimo ma che si dimostra di ferro per i catanesi” che con questa vittoria occupano la nona posizione in classifica, tenendo conto della penalizzazione inflitta al Foggia.

Su ilvibonese.it si legge che “dalla trasferta di Catania la Vibonese torna a casa con una sconfitta immeritata, con una buona prova e con tanti segnali positivi. Vincono gli etnei per uno a zero, con un gol realizzato dopo pochi minuti e nonostante la reazione rossoblù, il pari non arriva” aggiugendo che per la squadra di D’Agostino “che fuori casa ha segnato appena un gol” si rende necessario “trovare il modo di colmare le solite lacune in fase offensiva”.

Zoom24.it esprime preoccupazione per la Vibonese, infatti “dopo il pareggio casalingo contro il Monopoli, il ciclo di fuoco della formazione di D’Agostino prosegue con un ko di misura, la sesta sconfitta stagionale”. L’1-0 del Catania comporta che “Mengoni e compagni restano ultimi in classifica con 9 punti assieme alla Fidelis Andria”. E domenica i rossoblu andranno in casa della capolista Bari.

Vibosport.it, infine, scrive: “Una buona Vibonese si arrende al Catania”. La sconfitta della Vibonese viene definita immeritata “se si guarda alle occasioni e alla mole di gioco espressa, concedendo poco e sprecando molto. Decisivo il gol subito a freddo, appena al sesto minuti per la solita amnesia della difesa. Poi Sorrentino spreca due occasioni per pareggiare subito il conto e, nel seccondo tempo, la Vibonese reclama per un fallo da rigore non ritenuto tale dal direttore di gara”.

