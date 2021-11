STAMPA NAZIONALE, Esposito: “Se il Catania prova a respirare, a Foggia ecco il peggior regalo per Zeman…”

Da una parte il Catania che ha evitato lo svincolo d’ufficio dei calciatori, dall’altra il Foggia che ha ricevuto una penalizzazione in classifica. Luca Esposito, attraverso il noto portale specializzato sulla Serie C tuttoc.com scrive: “Mentre a Catania provano a respirare un po’ con l’annunciato pagamento di alcune mensilità arretrate (e un Moro così consente di parlare anche un po’ di calcio, il nuovo Lucca?), a Foggia ecco 4 punti di penalizzazione che rovinano un avvio di stagione ottimo. Il peggior regalo per le mille panchine di mister Zeman, uno che sta lavorando alla grande con una rosa non certo tra le più accreditate. Eppure il 3-0 con la Paganese avrebbe consentito di vivere una settimana di serenità e fiducia, invece i tribunali hanno invalidato quanto accade sul campo. Cosa che ormai è triste consuetudine da almeno un decennio”.

