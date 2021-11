STAMPA VENETA: “Moro, si va verso la permanenza a Catania fino al termine della stagione”

La stampa veneta, nello specifico i colleghi di trivenetogoal.it, aggiornano la situazione legata ai movimenti di mercato per l’attaccante Luca Moro, attualmente in forza al Catania ma di proprietà del Padova, con cui ha rinnovato nei mesi scorsi il contratto fino al 30 giugno 2024. “Su di lui, come noto, ci sono Monza e Pisa – si legge – Galliani ha tentato di forzare la mano, assicurandoselo subito a gennaio con un blitz dal suo nuovo agente Beppe Riso. Il regolamento, però, impedisce un trasferimento a gennaio in un terzo club, avendo Moro raccolto un gettone di presenza con il Renate alla prima giornata. Galliani sperava in una deroga Covid come lo scorso anno, che non c’è stata. Moro dovrebbe terminare la stagione a Catania, a meno che la situazione del club non precipiti. A quel punto tutti gli scenari sarebbero aperti e per Moro potrebbero spalancarsi le porte della B”.

