TROCINI (all. Potenza): “A Catania gara importantissima per noi. Spero che Moro si riposi sabato…”

Conferenza stampa pre-partita a Potenza. Il tecnico Bruno Trocini sottolinea l’importanza che racchiude la trasferta di Catania per la sua squadra, alla ricerca assoluta di punti salvezza:

“Qual è il vero volto del Potenza? Io mi auguro che sia quello che domina e fa punti. Dobbiamo diventare bravi e cinici, migliorando nell’ultimo passaggio, nel proporre, nel prendere l’iniziativa che può essere decisiva. E’ chiaro che alla base deve esserci la voglia di quel Potenza che va a giocarsela a viso aperto e con coraggio dappertutto. Mi sembra evidente che nelle ultime gare c’è una crescita decisa da parte di tutti nella fase di non possesso. Dobbiamo migliorare velocemente perchè le partite passano e i punti sono sempre più importanti”.

“Mini ciclo terribile con Catania, Turris e Juve Stabia? Dobbiamo ragionare una gara alla volta. Sembra scontato e banale ma è così. Tutte le partite valgono tre punti e adesso dobbiamo solo pensare a dare il massimo sabato col Catania. Chi recupera e chi no? Non recupera nessun lungodegente. Fuori Romero, Costa Ferrerira, Guaita e compagnia bella. Abbiamo recuperato dalla squalifica Zampa, Gigli anche ma ha dei problemi come del resto Baclet. Siamo un pò corti. Salvemini non sta bene, Zenuni non sta benissimo. Abbiamo un pò di problemi. Le prestazioni ci sono state, c’è da cambiare il risultato, fare in modo di portare a casa qualcosa in tutte le maniere. Non abbiamo strategie particolari se non quella di lavorare duro e fare in modo di raccogliere punti anche in emergenza, sperando che a breve rientrino un pò tutti”.

“Un risultato positivo a Catania sarebbe il benvenuto, darebbe autostima e convinzione nell’andare avanti in quello che facciamo. I ragazzi mettono grandissimo impegno e mi piacerebbe molto che fossero premiati dal risultato. Non guardiamo in casa degli altri, il Catania è una squadra forte e lo sappiamo. Per noi è una gara importantissima perchè servono punti per tirarci fuori dai guai“.

Aggiungiamo anche alcune dichiarazioni rilasciate a newsicilia.it, in particolare su cosa potrebbe inventare il Potenza per rendere inoffensivo Luca Moro: “Sarà un tantino complicato, penso che si siano scervellati un poco tutti a limitarlo e mi sa che pochi, o forse nessuno, ci sia riuscito. È un giocatore che davvero sta sorprendendo tutti gli addetti ai lavori e sta facendo benissimo, io mi auguro che continui così ma… dopo la nostra partita e spero proprio che sabato “si riposi” e riprenda a fare gol dopo. L’unica cosa di cui non possiamo fare a meno è di una buona organizzazione in difesa e dell’aiuto di tutta la squadra, penso che è quello che dovremmo fare e che faremo per fermare questa macchina da gol”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***