VERSO CAMPOBASSO-CATANIA: difesa, torna Calapai dal 1′?

Come riportato nei giorni scorsi, il terzino Calapai rientra dalla squalifica e sarà, pertanto, disponibile in vista dell’insidiosa trasferta di Campobasso. Mister Francesco Baldini dovrebbe ricollocarlo tra i titolari, prendendo il posto di Albertini a destra. Sulla corsia di sinistra, invece, dovrebbe recuperare Ropolo con Zanchi che appare in vantaggio per scendere in campo dal 1′. Al centro della difesa si va verso la riconferma dell’accoppiata formata dall’esperto Claiton con l’argentino Monteagudo, alla sua prima esperienza nel nostro calcio. Ancora assente Pinto.

