VERSO CAMPOBASSO-CATANIA: il tecnico Cudini di nuovo avversario degli etnei dopo esserlo stato da calciatore

Per la prima volta quest’anno Mirko Cudini, attuale allenatore del Campobasso, guida una Prima Squadra da tecnico professionista. Nessun precedente con il Catania, prossimo avversario dei rossoblu in campionato allo stadio “Nuovo Romagnoli”. Tuttavia da calciatore (lo è stato fino al 2014) ha avuto modo di affrontare la formazione dell’Elefante in quattro occasioni registrando un ruolino di marcia di una vittoria, due pareggi ed una sconfitta vestendo la maglia dell’Ascoli. Titolare inamovibile tra le fila dei marchigiani, Cudini giostrava al centro della difesa sfidando i rossazzurri nei campionati di Serie B 2003/04 e 2004/05. L’unico successo catanese è datato 20 febbraio 2005, quando il Catania s’impose per 1-2 al “Del Duca”: l’autorete di Paolo Bianco portò in vantaggio gli ascolani al 36′, gli ospiti guidati da Nedo Sonetti risposero con le realizzazioni di Jeda (63′) e Serafini (88′). Gli etnei schieravano anche Graziano Pellè, autore di 9 reti indossando la casacca della Nazionale maggiore tra il 2014 ed il 2016. Si registra, inoltre, un Genoa 1-3 Catania risalente al 2 novembre 2003 in cui Cudini rimase però in panchina.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***