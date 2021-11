VERSO CATANIA-FOGGIA: attacco, riecco Ceccarelli

Mister Baldini ha preferito tenerlo a riposo mercoledì sera. Ceccarelli, però, quasi sicuramente farà ritorno in campo dal 1′ domenica. Da quando è tornato a disposizione dopo l’infortunio, Baldini ha sottolineato a mezzo stampa di non avere ancora visto il miglior Ceccarelli. Contro il Foggia, avversario allo stadio “Angelo Massimino”, il ragazzo scuola Lazio potrà giocarsi una chance importante. il tridente offensivo rossazzurro dovrebbe essere completato con Sipos in posizione centrale e Russini sulla fascia sinistra. Biondi alternativa a quest’ultimo. Assenti Moro (impegnato con la Nazionale Under 20) e lo squalificato Russotto.

