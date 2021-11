VERSO CATANIA-FOGGIA: centrocampo, torna Maldonado in cabina di regia

Mister Baldini ha dato spazio a Cataldi mercoledì scorso ricevendo risposte discrete, ma domenica – salvo sorprese – tornerà Maldonado a dirigere le operazioni del Catania in mezzo al campo, dopo avere rifiatato contro la Vibonese rimanendo in panchina per l’intera durata dell’incontro. In vista del Foggia, Rosaia e Provenzano potrebbero essere confermati ai lati dell’ecuadoregno, ma chissà che nella logica del turnover non rientri anche l’utilizzo di Izco, subentrato mercoledì nel corso della ripresa. Probabile forfait per Greco, ancora in dubbio il classe 2002 Frisenna.

