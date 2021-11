VERSO CATANIA-POTENZA: Baldini e quel dolce ricordo lucano…

Il Catania si appresta ad affrontare il Potenza. Mister Francesco Baldini lo farà per la seconda volta in carriera, ricordando il precedente che risale allo scorso mese di Aprile. Allora i rossazzurri rifilarono un pesante 5-2 alla squadra lucana attraversando un momento di forma eccellente. Gran parte del merito fu attribuibile all’impatto che Baldini ebbe con la formazione etnea.

Seduto sulla panchina del Catania esordendo a marzo contro l’Avellino, il tecnico di Massa partì subito forte battendo il quotato avversario biancoverde per 3-1. Poi, convincente vittoria sul campo della Cavese (0-2), successo sofferto contro la Viterbese e, appunto, la cinquina inflitta al malcapitato Potenza. Proprio in coincidenza con il vittorioso match disputato coi rossoblu, s’interruppe quella che ad oggi è la migliore serie di successi consecutivi collezionata da Baldini in qualità di allenatore del Catania. La bella vittoria ottenuta ai danni del Potenza rappresentò il momento migliore dell’esperienza catanese dell’ex Trapani. Chissà che, adesso, proprio contro i lucani non possa iniziare un nuovo ciclo positivo di risultati. Sperando che, nel frattempo, giungano notizie liete dall’extra campo.

