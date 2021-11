VERSO CATANIA-POTENZA: centrocampo, Rosaia dovrebbe riprendere il suo posto

Quali soluzioni per il centrocampo del Catania quando si avvicina il confronto casalingo con il Potenza? Mister Baldini riflette. Possibile, sul piano tattico, la riproposizione di tre centrocampisti dal 1′ ma non si esclude la possibilità d’impiegare due centrali in mezzo al campo modificando il sistema di gioco. Più probabile, comunque, sembra essere la partenza con il consueto 4-3-3. Si va, in ogni caso, verso il ritorno tra i titolari di Rosaia, che Baldini ha fatto rifiatare a Taranto impiegandolo in corso d’opera. Maldonado e Greco potrebbero completare il trio di centrocampo, ma il tecnico di Massa tiene in considerazione anche l’ipotesi d’impiegare Cataldi e/o Provenzano. Stavolta Izco dovrebbe accomodarsi in panchina.

