VERSO CATANIA-POTENZA: rossazzurri per ritrovare il sorriso puntando sulla spinta del pubblico

Il Catania anticipa al sabato (calcio d’inizio alle ore 14:30, dirigerà Ricci della sezione di Firenze) la sfida con il Potenza valevole per la 16ª giornata di campionato. Le due squadre si avvicinano all’appuntamento con stati d’animo differenti. I rossazzurri sono reduci da due sconfitte consecutive con Foggia e Taranto maturate nei finali di gara, mentre i lucani hanno bloccato sullo 0-0 il Monopoli tra le mura amiche. Sicuramente le motivazioni saranno simili da ambo le parti, in quanto la posta in palio alletta e non poco i due tecnici Baldini e Trocini.

A Torre del Grifo la lieta notizia della settimana è stato il rientro in gruppo di Giovanni Pinto e Antonio Piccolo, i quali hanno smaltito i rispettivi guai fisici. Tenendo conto anche del ritorno di Russotto dalla squalifica si può dire per mister Baldini non sussistono particolari problemi riguardo all’undici iniziale da opporre ai lucani.

Per venire maggiormente incontro ai tifosi la società ha varato prezzi agevolati per accedere ai vari settori dello stadio “Angelo Massimino”: 5 euro in curva, 10 euro in Tribuna B, 15 in Tribuna A e 30 in Tribuna Elite. È stata disposta inoltre l’apertura degli storici botteghini di piazza Vincenzo Spedini per l’acquisto dei tagliandi validi per assistere al match di sabato.

Sono 14 i precedenti tra le due squadre ai piedi del Vulcano: Catania vittorioso in 10 occasioni a fronte di 3 pareggi e una sola affermazione potentina risalente al 1966. La scorsa stagione i rossazzurri si imposero 5-2 in virtù della doppietta di Di Piazza e delle reti di Calapai, Russotto e Zanchi, per i rossoblù andarono a segno Baclet in apertura di gara e Sandri.

