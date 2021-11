VERSO CATANIA-POTENZA: stavolta non c’è la bestia nera Di Piazza. Ecco i rossazzurri a segno contro i lucani

Potenza che ha sempre fatto i conti con la verve in fase realizzativa di Matteo Di Piazza. L’attaccante palermitano, infatti, ha rifilato ben sei gol al Potenza regalando solo dispiaceri ai lucani quando ha vestito la maglia del Catania. Adesso Di Piazza milita nella Fidelis Andria e, pertanto, sabato pomeriggio ci sarà uno spauracchio in meno per la retroguardia potentina. Sospiro di sollievo, quindi, per il Potenza. In compenso non si rivelerà affatto piacevole avere a che fare con un cliente come Luca Moro, attuale capocannoniere. Attenzione, poi, ad Andrea Russotto che già due volte ha perforato la difesa del Potenza in carriera: nel pirotecnico 4-4 del 2020 da giocatore della Cavese e nel 5-2 della passata stagione al “Massimino” dove entrarono nel tabellino dei marcatori anche Andrea Zanchi, Luca Calapai ed il sopra citato Di Piazza (doppietta). Dei calciatori attualmente in forza al Catania, sono dunque tre i rossazzurri andati già a segno contro i leoni, a cui si aggiunge Kevin Biondi, autore del suo primo tra i professionisti in Coppa Italia Serie C nella stagione 2019/20 siglando il gol della vittoria catanese per 1-2 a Potenza.

