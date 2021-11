VERSO CATANIA-POTENZA: Trocini contro il tabù rossazzurro

Bruno Trocini, attuale allenatore del Potenza, sarà per la decima volta in carriera avversario del Catania. Precedenti nel complesso infelici per il tecnico calabrese che ha riportato 7 sconfitte al cospetto dei rossazzurri. La prima in Rende 0-3 Catania, anche se con un passivo un pò esagerato per quanto visto sul rettangolo di gioco. Match di campionato caratterizzato dai gol di Ripa (doppietta) e Curiale. Nella gara di ritorno, invece, pesantissimo 6-1 allo stadio “Massimino”. Mazzarani, Russotto, Brodic (due realizzazioni per lui), Rizzo e Di Grazia nel tabellino dei marcatori. Compreso Bucolo che ha siglato un’autorete. Era la stagione 2017/18.

L’anno successivo, sempre in C, Catania 1-0 Virtus Francavilla nel segno di Lodi. Il 14 aprile 2019, prima e finora unica affermazione per Trocini seduto ancora sulla panchina della Virtus (1-0, gol di Sarao). L’annata 2019/20 ha fatto registrare, invece, un pareggio (Virtus Francavilla 0-0 Catania) e due successi etnei: 2-1 con Lodi e Sarno in gol per i rossazzurri e 3-2, sfida Playoff caratterizzata dalla rimonta catanese al doppio svantaggio casalingo con Biondi, Curcio e Pinto protagonisti. Nella passata stagione, doppia vittoria del Catania per 1-0 sia a Francavilla Fontana che al “Massimino”, marcatori rispettivamente Sarao (gol dell’ex) e Dall’Oglio (rigore).

Questi i numeri tra il Catania e Trocini, avversari sabato pomeriggio sotto il vulcano:

CATANIA vs TROCINI

Vittorie Catania 7

Pareggi 1

Sconfitte 1

Gol fatti 17

Gol subiti 5

Differenza reti +12

