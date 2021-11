VERSO CATANIA-VIBONESE: centrocampo, potrebbe esserci spazio per Provenzano

Possibili novità in mezzo al campo per il Catania quando si avvicina il match casalingo con la Vibonese. Visto anche l’impegno ravvicinato con il Foggia, seguendo la logica del turnover mister Baldini potrebbe dare spazio dal 1′ a Provenzano, il quale prenderebbe il posto di uno tra Rosaia e Greco. Da non escludere però l’ipotesi di Provenzano schierato davanti alla difesa. Il tecnico rossazzurro ha anche rilevato in questi giorni il buono stato di forma di Cataldi e Izco. Chissà che almeno uno dei due non scenda in campo mercoledì sera.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***