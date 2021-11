VERSO CATANIA-VIBONESE: tra i convocati, due etnei a segno finora contro i calabresi

Dando uno sguardo alla lista dei convocati del Catania, in vista del match casalingo con la Vibonese ci accorgiamo che solamente due rossazzurri sono andati finora a segno contro la formazione calabrese. Trattasi di Alessandro Albertini e Kevin Biondi. Il primo entrò nel tabellino dei marcatori di un roboante 6-2 in favore della Virtus Francavilla in Puglia il 13 ottobre 2019. Il terzino fu anche autore di un assist nella gara in questione (Serie C girone C). Biondi, invece, a Vibo Valentia rese meno amara la sconfitta per 2-1 dell’Igea Virtus allenata da Giuseppe Raffaele, quest’ultimo attualmente reduce dall’esonero da tecnico della Viterbese.

