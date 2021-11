VERSO CATANIA-VIBONESE: defezioni importanti per Baldini

Luca Moro, convocato in Nazionale, e Andrea Zanchi salteranno la sfida di mercoledì sera al “Massimino”. Niente Vibonese per entrambi i calciatori del Catania e non saranno disponibili nemmeno in vista del successivo confronto casalingo con il Foggia. Moro per gli impegni con l’Under 20, Zanchi perchè, avendo riportato il rosso diretto a Campobasso, a norma di regolamento dovrà osservare almeno due giornate di stop. Con ogni probabilità, inoltre, si registreranno ancora una volta le defezioni di Giovanni Pinto e Antonio Piccolo, a cui si è aggiunto il portiere Giuseppe Stancampiano.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***