VERSO TARANTO-CATANIA: attacco, riecco a disposizione Moro

In vista di Taranto-Catania, mister Baldini riabbraccia Moro. L’attaccante, reduce dagli impegni con la Nazionale Under 20 e autore finora di 13 gol con la maglia del Catania, tornerà al centro dell’attacco prendendo il posto di Sipos, che non ha sfruttato al meglio le occasioni concesse nelle ultime gare disputate dal 1′ al cospetto di Vibonese e Foggia. Per il resto si va verso l’impiego di Russini e Ceccarelli sugli esterni con Biondi e Albertini principali alternative. Russotto osserverà ancora un turno di riposo.

