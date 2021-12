ACCADDE OGGI – 29 dicembre 2020, l’avv. Ferraù scriveva: “Accordo raggiunto con Tacopina per la cessione del Catania…”

29 dicembre 2020. E’ trascorso un anno esatto da quando la SIGI, per bocca dell’avvocato Giovanni Ferraù, disse che era sostanzialmente fatta per il passaggio di consegne all’italo-americano Joe Tacopina: “Grazie al lavoro immenso compiuto dai professionisti delle parti – scriveva Ferraù via social – SIGI e il gruppo Tacopina hanno raggiunto l’accordo per la cessione del Calcio Catania. Le parti hanno fissato la data del 9 gennaio 2021 per l’esecuzione dell’accordo. La cessione definitiva avverrà subito dopo!”. Parole frettolose che, purtroppo per il Catania, non hanno avuto l’epilogo annunciato. Venne firmato un contratto preliminare d’acquisto. Poi, mesi e mesi di chiacchiere e false promesse che determinarono il clamoroso abbandono di Tacopina dalla trattativa fino ad arrivare alla notizia traumatica del fallimento societario.

