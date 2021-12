ACCADDE OGGI: 31 dicembre 1967, Catania padrone dello Stretto

31 dicembre 1967. Quinto successo consecutivo per il Catania. La squadra dell’Elefante chiude l’anno col botto, vincendo in occasione di una delle partite più attese della stagione in Serie B, il derby di Sicilia contro il Messina in trasferta. Prestazione impeccabile da parte dell’undici catanese, arrivato all’appuntamento con il morale altissimo dopo avere piegato, nell’ordine, Padova, Novara, Reggina e Modena. Il Messina, invece, non se la passava affatto bene, non vincendo in campionato da due mesi.

Il rettangolo di gioco evidenziò la generosità dei messinesi ma anche la superiorità tecnica e caratteriale dei rossazzurri. Dopo un primo tempo di sostanziale equilibrio, nella ripresa il Catania cominciò ad attaccare con maggiore impeto trovando meritatamente la via del gol al 66’ con il centrocampista Mario Fara (“Giocatore dal tocco vellutato e dal palleggio delizioso” lo definì Sandro Ciotti, ndr). A seguito del vantaggio catanese, i padroni di casa spinsero alla ricerca del pari ma, così facendo, lasciarono spazi invitanti agli attaccanti rossazzurri che, puntualmente, ne approfittarono mettendo in cassaforte la vittoria al 86’. Autore dello 0-2 Giovanni Gavazzi. Il Catania concluse la stagione al decimo posto, mentre il Messina retrocesse in Serie C.

