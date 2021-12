ACCADDE OGGI: 4 dicembre 2012, il Catania avanza in Coppa Italia grazie a Bergessio e Lodi

4 dicembre 2012, Quarto Turno Eliminatorio di Coppa Italia. Il Catania di Rolando Maran affronta il Cittadella allo stadio “Angelo Massimino”. Rossazzurri che, sul rettangolo di gioco, fanno valere i favori del pronostico ma al termine di un incontro non poco sofferto. Gli ospiti sono infatti sbarazzini, militano in B e puntano a ben figurare sul palcoscenico di una squadra di Serie A. Poco prima dell’intervallo, a sorpresa è proprio il Cittadella a sbloccare il risultato con Andrea Paolucci.

Nella ripresa ti aspetti un Catania arrembante e determinato a ribaltare tutto. In effetti la reazione c’è ma la difesa veneta tiene duro e resiste, in qualche modo, agli assalti etnei nonostante la doppia inferiorità numerica per le espulsioni di Busellato e De Vito. La squadra dell’Elefante non molla, preme insistentemente sull’acceleratore fino a trovare la rete del meritato pareggio al minuto 86 con Bergessio. Per decretare il vincitore, però, bisogna attendere i tempi supplementari. Al 96′ ci pensa Lodi a portare in vantaggio i padroni di casa. Marcatura che taglie le gambe al Cittadella. Al 102′ ancora Bergessio entra nel tabellino dei marcatori, fissando il risultato sul 3-1.

TABELLINO PARTITA

CATANIA (4-3-3: Frison; Alvarez, Bellusci, Rolin, Capuano; Castro (64′ Bergessio), Salifu, Lodi (104′ Paglialunga); Barrientos, Morimoto (64′ Doukara), Gomez.

A disp.: Andujar, Terracciano, Legrottaglie, Marchese, Augustin, Addamo, Paglialunga, Aveni, Bergessio, Doukara. All: Maran

CITTADELLA (4-3-3): Pierobon; Ciancio, Gorini (67′ Pellizzer), Coly, De Vito; Busellato, Paolucci, Bellazzini (53′ Vitofrancesco); Di Carmine, Maah (71′ Biraghi).

A disp.: Cordaz, Martinelli, Pellizzer, Biraghi, Sosa, Vitofrancesco, Baselli, Di Roberto, Giannetti. All: Foscarini

ARBITRO: Melchiori di Ferrara); Marrazzo-Fiorito; IV Gavilucci

RETI: Paolucci 41′; Bergessio 88′, Lodi 96′; Bergessio 102′

AMMONITI: Frison, De Vito, Barrientos, Bellusci

ESPULSI: Busellato al 51′, De Vito al 69′

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***