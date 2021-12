BIAGIANTI: “Biancavilla? Mai contro il salvataggio del titolo sportivo del Catania”

L’ex centrocampista del Catania Marco Biagianti commenta sui social alcune voci circolate sul suo conto relativamente ad un eventuale coinvolgimento in un progetto che vedrebbe il Biancavilla trasferire il titolo sportivo a Catania: “Come tutti i tifosi del Catania in questo momento sto solo pensando a come poter salvare il Calcio Catania 1946, almeno dal punto di vista del titolo sportivo, del simbolo, della categoria. A chi cerca di mettermi in mezzo (magari solo per farsi pubblicità a mezzo stampa) in operazioni che addirittura in un momento così delicato remano contro il salvataggio della Storia del Club di cui mi onoro di aver fatto parte per tanti anni, dico solo una cosa: No, grazie”.

