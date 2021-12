BORRIELLO: il giovane rossazzurro torna felicemente a Torre del Grifo

Reduce dalla doppia convocazione nell’Under 17 dell’Italia, il portierino Francesco Borriello torna soddisfatto a Torre del Grifo. Non solo perchè figurava nell’elenco degli azzurri, ma anche perchè ha giocato una delle due amichevoli internazionali disputate contro la Francia. In occasione del primo match, vinto 3-1, Borriello è sceso in campo sia nel primo che nel secondo tempo facendo bene la sua parte a difesa dei pali. Non ha giocato invece la successiva gara, vinta dall’Italia con il risultato di 2-1. In ogni caso l’estremo difensore classe 2005 ha fornito buone risposte al tecnico Bernardo Corradi. Un’esperienza, quella in maglia azzurra, formativa e prestigiosa per il promettente rossazzurro che ha debuttato con la maglia del Catania in Coppa Italia a Vibo Valentia il 21 agosto scorso.

