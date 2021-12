CALCIO IN PROVINCIA: bene Paternò e Acireale, colpo Mazzarrone a Gela. Tris e poker per Real Aci e Motta

Finestra riservata alle squadre della provincia di Catania militanti nei campionati di Serie D, Eccellenza e Promozione.

In Serie D, impresa esterna dell’Acireale che s’impone di misura sul campo della capolista Gelbison con un gol di Piccioni al 6′. Cade, invece, uno sfortunato Biancavilla tra le mura amiche contro il Rende che vince con il rigore di Mazzotta. Numerose le occasioni sprecate dalla squadra di Pidatella. Bene ancora il Paternò, vittorioso per 3-2 fuori casa al cospetto del Real Aversa. Cangemi, Foderaro e Castagna confezionano i tre punti. I campani accorciano nel finale con l’autorete di Puglisi e la realizzazione di Mariani. Ko interno per il Giarre, che cede i tre punti al Santa Maria Cilento. Tandara in apertura e Romano in chiusura fissano il risultato sullo 0-2 davanti a circa 200 spettatori.

In Eccellenza girone B il Viagrande spaventa la Leonzio. Bianconeri subito avanti con Godino, Talotta e Dama firmano l’uno-due degli ospiti, poi Lorefice evita la sconfitta alla formazione lentinese. Poche emozioni e un punto ciascuno nel match del “De Simone” tra Real Siracusa e Acicatena (0-0). Il Santa Croce rifila tre sberle all’Atletico Catania (0-3): in gol Fernandez e Garcia (doppietta). Ennesimo tonfo per gli atletisti, che vedono sempre più complicato raggiungere la salvezza.

In Promozione girone C, tris rifilato dal Real Aci al Misterbianco grazie alla doppietta di De Carlo ed al gol di Mongelli, gli ospiti accorciano al 67′ con un rigore trasformato da Fisichella. Poker del Motta che piega in casa le resistenze dell’Armerina con il risultato di 4-1. Alessandro risponde al momentaneo vantaggio di Montalto, poi la squadra allenata da Di Maria insacca nel secondo tempo con Sinatra, Inserra e Cucè. Ciclope 1-3 Atletico 1994: ospiti avanti con Ardizzone e Missale, Leanza prima dell’intervallo fa 1-2, Manuli al 65′ archivia la pratica. Crolla il Calatabiano sul campo del Don Bosco: Franchino, Allegra (doppietta) e Mililli firmano il 4-0. Bene invece la Gymnica Scordia, vittoriosa per 4-1 contro il Lavinaio. Al 12′ e 23′ Milazzo realizza il doppio vantaggio dello Scordia, ad inizio ripresa Costa su rigore accorcia, poi Favara e D’Imprima mettono al sicuro il risultato. Derby etneo scoppiettante tra Belpasso e San Gregorio. Dopo 7′ il Belpasso è avanti i due reti con Lupo e Sciacca, gli ospiti però non ci stanno e nel finale trovano il pari grazie al rigore di Sanneh ed alla marcatura di Costanzo. I ragazzi di D’Antone rischiano di gettare alle ortiche quanto di buono fatto nell’arco dei 90′, ma poco dopo è ancora Lupo a trovare l’episodio vincente fissando il 3-2.

Nel campionato di Promozione girone D, il Mazzarrone fa il colpo andando a vincere a Gela. Provenzano e Maiorana stendono i gelesi per il definitivo 0-2. Vince anche lo Sporting Eubea, trafiggendo con il medesimo risultato il Vittoria: marcatori Lo Presti e Maugeri.

CLASSIFICA SERIE D GIRONE I

Gelbison 33 Lamezia Terme 32 Paternò 28 Cavese 28 Acireale 27 Santa Maria Cilento 26 Licata 23 Cittanova 23 Real Aversa 21 Portici 18 Trapani 17 S. Agata 17 San Luca 17 Rende 16 Sancataldese 13 Castrovillari 13 FC Messina 8 Troina (-6) 7 Giarre 7 Biancavilla 6



CLASSIFICA ECCELLENZA GIRONE B

Igea 29 Jonica 27 Ragusa 27 Carlentini 23 Taormina 21 Città di Siracusa 19 Nebros 18 Leonzio 16 Palazzolo 15 Aci Catena 15 Real Siracusa Belvedere 13 Santa Croce 10 Virtus Ispica (-1) 9 Viagrande 6 Atletico Catania (-2) -2

CLASSIFICA PROMOZIONE GIRONE C

Real Aci 29 Motta 28 Atletico 1994 24 Belpasso 20 Leonfortese 19 Gymnica Scordia 15 Atletico Nissa 14 Don Bosco 13 San Gregorio 10 Calatabiano 8 Misterbianco 8 Lavinaio 7 Armerina 7 Ciclope Bronte 6

CLASSIFICA PROMOZIONE GIRONE D

Mazzarrone 26 Modica 25 Gela 22 Comiso 20 Priolo Gargallo 19 Frigintini 16 Sporting Eubea 16 Pro Ragusa 13 Canicattini 13 Vittoria 11 Megara 11 Scicli 8 Avola 7 RG 7

