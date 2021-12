CALCIO SICILIANO: anche Palermo ha il suo Baldini, Silvio torna in Sicilia

E’ giunta al capolinea l’esperienza di Giacomo Filippi sulla panchina del Palermo. Fatali al tecnico siciliano le ultime tre partite disputate con Catania, Bari e Latina che hanno fruttato un solo punto in classifica. La società rosanero ha optato per l’esonero dell’allenatore. Al suo posto Silvio Baldini. Tecnico nativo di Massa come Francesco Baldini che, invece, è alla guida del Catania, Silvio Baldini torna in Sicilia dopo la parentesi palermitana del 2003/04 (Serie B). Ha allenato anche i rossazzurri nella stagione 2007/08 (Serie A), avventura anche in questo caso culminata con l’esonero.

