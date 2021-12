CALCIO SICILIANO – Pagana: “Catania, obiettivo salvezza. Si garantisca un futuro sereno. Allo stadio mi aspetto grande affluenza”

Giuseppe Pagana, ex allenatore di Troina, Siracusa e Acireale, ospite della trasmissione televisiva SalaStampa, su TeleOne, si sofferma sul momento attraversato dal Catania:

“La partita più importante è a livello amministrativo, sul campo l’obiettivo deve essere la salvezza, poi quel che viene è tutto di guadagnato. Ma è vitale guardare a cosa succede fuori dal campo. I problemi sono tanti, reali, bisogna cercare una soluzione possibile per l’immediatato e per il futuro. Tutti i tifosi del Catania vorrebbero l’emiro del caso che salvi le sorti del club, ma in maniera realistica la vedo molto difficile. Chi vuole bene davvero al Catania deve pensare a quel che potrà fare il Catania nei prossimi anni, garantendo un futuro più sereno. Se si deve continuare a sopravvivere il Catania non andrà da nessuna parte. Non sto dicendo che l’unica strada da percorrere è il fallimento. Se ci sono le condizioni reali per salvare il Catania e rilanciarlo sul piano sportivo ed amministrativo ben venga, se l’alternativa è sopravvivere bisogna accettare la situazione che inizialmente può sembrare anche la più drastica ma forse in prospettiva la più giusta”.

“L’attuale classifica rispecchia il valore del campionato ma, per il Catania, pesano i due punti di penalità. E’ una classifica particolare, ad un passo dai playoff ma anche fuori dai playout, con una penalizzazione ulteriore sarebbe ancora più complicato. Stipendi arretrati pagati solo venti giorni fa? Parliamo di stipendi da 2/3mila euro al mese. Grande applauso al mister ed ai ragazzi perchè il Catania si è fatto rispettare in tutte le gare, poi si può sbagliare qualche partita ma mai per nessuno è stato facile battere il Catania. I giocatori sono andati in campo con tanto orgoglio dimostrando di non essere inferioriri a nessuno e vanno applauditi per quanto fatto finora. Questo è un momento in cui si lavora tra mille difficoltà, non puoi sognare in grande ma serve salvarsi sul campo. Giocare e ricevere punti di penalizzazione fa male, bisogna accettare la realtà. I tifosi in vista del derby? Bisogna dimostrare che il Catania è qualcosa d’importante, soprattutto nei momenti di difficoltà si vede quanto qualcuno ami qualcosa. Mi aspetto una grande affluenza allo stadio perchè il tifoso è chiamato a dimostrare di non tirarsi mai indietro, al di là dei problemi societari“.

