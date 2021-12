CALCIO SICILIANO – Raciti (all. Messina) torna sul derby: “Vittoria sarebbe stato giusto premio per la squadra”

L’allenatore dell’ACR Messina Ezio Raciti torna sul 2-2 maturato contro il Catania allo stadio “San Filippo-Franco Scoglio”: “Un punto col Catania fa morale, ma per come è venuto lascia un pò l’amaro in bocca nei ragazzi, coscienti di avere fatto una buona partita e avrebbero avuto il giusto premio con una vittoria che secondo me ci stava. Premio che la squadra vorrebbe prendersi contro la Paganese, in modo da trascorrere un sereno Natale e facendo un regalo ai tifosi, che domenica sono stati splendidi, incitandoci per l’intera durata della gara. Non vogliamo deluderli. Domenica nessuno ha sbagliato la partita sotto tutti gli aspetti, tattici, nervosi, per voglia di vincere e di fare gruppo”.

