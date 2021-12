ACCADDE OGGI: 2 dicembre 1956, Catania corsaro in trasferta trascinato da Perin

Spazio amarcord rossoazzurro. Dopo che scadette il mandato della triarchia composta da Michele Giuffrida, Marco Orlando e Agatino Pesce, rimase quest’ultimo alla presidenza con allenatore Ernesto Matteo Poggi, detto “Gipo”, che vantava una lunga carriera di calciatore vissuta a Genova, dove ha vestito le maglie di tutte le squadre genovesi. In questa sede ricordiamo il successo esterno della stagione 1956-57 nel campionato di Serie B. Momento favorevole al Catania che colse la terza vittoria consecutiva dopo avere steso Bari e Sambenedettese. Era, precisamente, il 2 dicembre 1956. Ko il Brescia, sconfitto dal Catania grazie ad un gol messo a segno al 32’ da Sergio Perin, centrocampista friulano che la società dell’Elefante aveva prelevato l’anno precedente dal Pavia. Vittoria importante per la squadra etnea, ottenuta contro una diretta rivale per la promozione in A. Fu un successo sofferto al cospetto di un avversario agguerrito, che però dovette fare i conti con un Catania fortemente determinato a vincere.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***