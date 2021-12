CATANIA: domenica può essere la gara del salto di qualità in trasferta

L’attenzione dei tifosi è rivolta principalmente all’extra campo, la squadra allenata da Francesco Baldini però ha deciso da tempo di isolarsi nello spogliatoio raccogliendo la concentrazione necessaria per affrontare nel migliore dei modi il campionato. Ci sono due derby alle porte ma domenica sarà una gara importante ed è vietato rilassarsi. Vincere a Latina invierebbe un segnale convincente in vista di Catania-Palermo, dando continuità alla recente vittoria sul Potenza. Anche perchè i nerazzurri laziali difficilmente sbagliano tra le mura amiche, dove hanno collezionato 5 vittorie su 8, pareggiando 2 volte e perdendo una sola volta, contro il Catanzaro nel mese di ottobre. Solo Foggia, Taranto, Palermo, Bari e Monopoli hanno fatto meglio della squadra pontina in casa, che ha raccolto tre punti in più del Catania nei confronti casalinghi. Il rendimento degli etnei formato trasferta, invece, registra un ruolino di marcia da ottavo posto. L’eventuale conquista dei tre punti domenica su un campo molto insidioso consentirebbe all’Elefante di effettuare un bel salto di qualità lontano dalle mura amiche, tornando ad un successo esterno che manca dal 24 ottobre, quando gli etnei s’imposero proprio in terra laziale, avversario il Monterosi Tuscia.

