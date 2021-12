ACCADDE OGGI: 30 dicembre 2015, il Catania vince e ricorda Salmeri

30 dicembre 2015. Catania in campo per disputare un triangolare di calcio a Milazzo con la formazione locale ed il Due Torri. Andò ai rossoazzurri il “I Memorial Marco Salmeri” dedicato alla memoria del calciatore milazzese classe 1991 morto a causa di un incidente stradale avvenuto il 27 aprile 2014. Milazzo superato da Due Torri e Catania con il risultato di 1-0 (Calil a segno per gli etnei, ndr) mentre si decise ai rigori la sfida fra le due vincenti: 4-3 per i rossoazzurri allenati da Pancaro. La giornata ebbe anche uno scopo benefico. L’Associazione MCL gestì, infatti, una raccolta fondi per le famiglie alluvionate della frazione di Bastione. “Le emozioni sono state forti. Questa manifestazione è stata organizzata per ricordare Marco, un ragazzo che, come mi è stato raccontato, amava il calcio. Noi abbiamo accettato l’invito con grande piacere”, le parole di Pancaro.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***