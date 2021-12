CATANIA-MONOPOLI: precedenti sotto l’Etna. Sei affermazioni sui pugliesi, vittoriosi una sola volta

Sono undici i precedenti tra Catania e Monopoli giocati alle pendici dell’Etna. Confronti ricorrenti tra le due squadre si ebbero a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta e dal 2016 in poi. Il bilancio pende decisamente in favore dei rossazzurri, vittoriosi in sei occasioni sulla formazione pugliese. Completano il quadro quattro pareggi con risultato “ad occhiali”, l’ultimo dei quali nel gennaio 2016, e l’unica affermazione biancoverde risalente alle stagione 2019/20: 0-2, realizzazione di Fella e Donnarumma contro il Catania di Lucarelli in evidente difficoltà.

In tre circostanze il Catania si è imposto di misura al “Cibali” (1987, 1992 e 2017), rispettivamente con reti di Pietro Puzone, Vincenzo Del Vecchio e Davis Curiale. Nel dicembre 2016 il largo successo per 4-1 portò le firme di Andrea Russotto, Maks Barisic, Andrea Mazzarani e Michele Paolucci dal dischetto, Mattia Montini realizzò invece il gol della bandiera per gli ospiti. Nell’annata 2018/19, la vittoria per 2-0 vide sul tabellino dei marcatori i centrocampisti Francesco Lodi e Federico Angiulli. La scorsa stagione, invece, il Catania targato Raffaele vinse 3-1: vantaggio ospite con Bunino, pari di Di Piazza al 40′, raddoppio di Dall’Oglio una decina di minuti più tardi e tris di Reginaldo al minuto 79.

BILANCIO PRECEDENTI:

Vittorie Catania: 6

Pareggi: 4

Vittorie Monopoli: 1

Gol Catania: 12

Gol Monopoli: 4

Differenza reti: +8

Serie C1 1987-88 Catania 1-0 Monopoli

Serie C1 1988-89 Catania 0-0 Monopoli

Serie C1 1989-90 Catania 0-0 Monopoli

Serie C1 1990-91 Catania 0-0 Monopoli

Serie C1 1991-92 Catania 1-0 Monopoli

Lega Pro 2015-16 Catania 0-0 Monopoli

Lega Pro 2016-17 Catania 4-1 Monopoli

Serie C 2017-18 Catania 1-0 Monopoli

Serie C 2018-19 Catania 2-0 Monopoli

Serie C 2019-20 Catania 0-2 Monopoli

Serie C 2020-21 Catania 3-1 Monopoli

