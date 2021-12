CATANIA-PALERMO: arbitra Rutella, ha già diretto una gara dei rossazzurri

Sono stati designati gli arbitri per la 18/a giornata di Serie C. Catania-Palermo, match valido per il girone C ed in programma domenica pomeriggio allo stadio “Angelo Massimino”, sarà diretta dal sig. Daniele Rutella (Enna). Assistenti Marco Belsanti (Bari) e Mattia Politi (Lecce). Quarto ufficiale Marco Monaldi (Macerata). Rutella ha già diretto una gara del Catania, il 3-0 inflitto in Coppa Italia al Fanfulla il 4 agosto 2019 per effetto dei gol di Di Piazza, Sarno e Curiale. Si registrano, inoltre, precedenti con il Palermo Under 17 e la Primavera rosanero: squadra siciliana mai sconfitta in tutti i casi (5 vittorie e 2 pareggi). Nessun precedente, invece, con la Prima Squadra del Palermo.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***