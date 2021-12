Il Calcio Catania comunica che risultano esauriti i tagliandi valdi per l’accesso al settore Curva Nord dello stadio “Angelo Massimino”, in vista del derby col Palermo in programma domenica pomeriggio con fischio d’inizio alle ore 14:30. Cresce l’attesa in città per la disputa del match, ricordiamo che la capienza massima dell’impianto sportivo etneo per l’occasione sarà di circa 10mila unità.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***