CATANIA-PALERMO: l’Osservatorio ha deciso, sì ai tifosi rosanero ma con qualche limitazione

L’orientamento iniziale era quello di non consentire ai tifosi rosanero di seguire Catania-Palermo allo stadio “Angelo Massimino”. Nella riunione di oggi, però, l’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive ha dato il via libera alla presenza dei sostenitori del Palermo in occasione del derby che si giocherà domenica alle 14:30. In base alla nota inviata dall’autorità provinciali di pubblica sicurezza di Catania, l’Osservatorio ha suggerito l’adizione di alcune misure organizzative: la vendita dei tagliandi per i residenti nella provincia di Palermo esclusivamente per il settore ospiti e solo ai sottoscrittori dei programmi di fidelizzazione del Palermo; l’incedibilità dei titoli di ingresso; l’implementazione del servizio di stewarding; il rafforzamento dei servizi anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio.

