CATANIA-PALERMO: derby, i precedenti sotto il Vulcano dagli anni ’30 ai giorni nostri

Di Barrientos l’ultimo gol rossazzurro al “Massimino”

Il 3 marzo 2021 i riflettori del “Massimino” erano pronti a riaccendersi sul “Clásico” del calcio siciliano a distanza di otto anni dal confronto datato 21 aprile 2013, quando furono le reti di Barrientos e Ilicic a definire l’1-1 finale. Nei mesi scorsi bastò la rete di Santana al Palermo per sbancare Catania, riassaporando i rosanero il gusto dei tre punti che mancava dall’1-2 del 2007 (reti di Caracciolo e Di Michele per il Palermo, di Caserta per il Catania). I rossazzurri hanno vinto 16 volte il derby tra le mura amiche (l’ultima il 18 dicembre 2011 per 2-0, reti di Lodi su punizione e Maxi Lopez dal dischetto), ben 20 sono stati i pareggi e 7 le affermazioni rosanero.

Prima di marzo le due squadre si affrontarono l’ultima volta in terza serie nel 2001, in occasione del V anniversario dalla scomparsa del Cavaliere Massimino, il match si chiuse in parità. Al momentaneo vantaggio rosanero siglato da Bombardini nel primo tempo, il Catania replicò nella ripresa con Pasquale Apa su passaggio di Alessandro Ambrosi, ques’ultimo protagonista di un errore dal dischetto ad inizio gara. Il Palermo scese in campo con le maglie d’allenamento su cui vennero applicati i numeri con del nastro adesivo bianco, in quanto le mute da gioco furono trafugate a poche ore dal fischio d’inizio. Sulle panchine delle due squadre sedevano Vincenzo Guerini da una parte e Giuliano Sonzogni dall’altra.

Tra il 2007 e il 2011, in Serie A, i rossazzurri hanno fatto registrare la serie più lunga di vittorie interne consecutive (5), superando con quattro reti di scarto gli storici avversari nel derby giocato il 3 aprile 2011. All’autorete di Balzaretti al 48′ fecero seguito le marcature di Gonzalo Bergessio al 61′, Pablo Ledesma al 67′ e Simone Pesce al 77′.

BILANCIO PRECEDENTI:

Vittorie Catania: 16

Pareggi: 20

Vittorie Palermo: 7

Gol Catania: 53

Gol Palermo: 32

Differenza reti: +21

Coppa Italia 1935-36 SS Catania 1-0 Palermo

Serie B 1936-37 AFC Catania 0-1 Palermo

Serie B 1939-40 AFC Catania 1-1 Palermo

Serie C 1941-42 AFC Catania 4-1 Juventina Palermo

Serie B 1955-56 Catania 1-1 Palermo

Serie B 1957-58 Catania 0-0 Palermo

Serie B 1958-59 Catania 0-0 Palermo (giocata a Roma)

Serie A 1961-62 Catania 0-0 Palermo

Serie A 1962-63 Catania 0-0 Palermo

Serie B 1966-67 Catania 1-0 Palermo

Serie B 1967-68 Catania 1-2 Palermo

Coppa Italia 1968-69 Catania 1-1 Palermo

Serie B 1971-72 Catania 1-1 Palermo

Serie B 1973-74 Catania 1-1 Palermo

Serie B 1975-76 Catania 1-1 Palermo

Serie B 1976-77 Catania 1-1 Palermo

Coppa Italia 1980-81 Catania 2-3 Palermo

Serie B 1980-81 Catania 3-3 Palermo

Serie B 1981-82 Catania 3-1 Palermo

Serie B 1982-83 Catania 2-0 Palermo

Serie B 1985-86 Catania 1-0 Palermo

Serie C1 1988-89 Catania 1-1 Palermo

Serie C1 1989-90 Catania 1-1 Palermo

Coppa Italia Serie C 1989-90 Catania 1-1 Palermo

Serie C1 1990-91 Catania 1-0 Palermo

Coppa Italia Serie C 1990-91 Catania 1-0 Palermo

Serie C1 1992-93 Catania 0-0 Palermo

Coppa Italia Serie C 1992-93 Catania 1-2 Palermo

Coppa Italia Serie C 1998-99 Catania 2-0 Palermo

Coppa Italia Serie C 1999-00 Catania 0-0 Palermo

Serie C1 1999-00 Catania 0-0 Palermo

Coppa Italia Serie C 2000-01 Catania 2-1 Palermo

Serie C1 2000-01 Catania 1-1 Palermo

Serie B 2002-03 Catania 2-0 Palermo

Serie B 2003-04 Catania 0-2 Palermo

Serie A 2006-07 Catania 1-2 Palermo

Serie A 2007-08 Catania 3-1 Palermo

Serie A 2008-09 Catania 2-0 Palermo

Serie A 2009-10 Catania 2-0 Palermo

Serie A 2010-11 Catania 4-0 Palermo

Serie A 2011-12 Catania 2-0 Palermo

Serie A 2012-13 Catania 1-1 Palermo

Serie C 2020-21 Catania 0-1 Palermo

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***