RUSSINI: “Fortunato e fiero di far parte della storia del Catania”

“Non so come finira’ tutto ció ma mi sento fortunato e fiero di far parte della storia di questo glorioso club…❤️💙“. Parole di Simone Russini, su Instagram. L’esterno offensivo del Catania, convocato per la sfida al Monopoli ma non andato neanche in panchina a causa di un risentimento muscolare, si esprime in questi termini dopo che il Tribunale ha decretato il fallimento del Calcio Catania. L’ex Cesena figura tra i nuovi calciatori legatisi maggiormente all’intero ambiente etneo, riconoscendo l’importanza di vestire la maglia rossazzurra.

