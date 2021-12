CECCARELLI: dai “motivi personali” alle “scelte”, una vicenda amara

A macchiare parzialmente i festeggiamenti per la vittoria nel derby di Sicilia, oltre alle incertezze societarie figura il caso Tommaso Ceccarelli. Il calciatore romano infatti non è stato convocato per la seconda giornata consecutiva e, se in quel di Latina la sua assenza è stata giustificata “per motivi personali“, contro il Palermo lo stesso Francesco Baldini ha provato a fare chiarezza sulla vicenda, precisando che il classe ’92 “ha fatto delle scelte comunicate a me ed alla società poco tempo dopo l’ufficialità del -2“. Le parole pronunciate in conferenza stampa dall’allenatore rossazzurro lasciano intendere come le strade dell’Elefante e dell’ex Feralpisalò abbiano ormai intrapreso traiettorie differenti e che lo stesso calciatore veda il proprio futuro lontano dalla sponda orientale dell’isola.

Molto probabilmente dietro alla scelta effettuata dall’atleta laziale sono correlate le innumerevoli vicende extra campo che di fatto hanno impedito al Catania di conseguire delle certezze e programmare con serenità la stagione. Ciò che ha davvero colpito della vicenda non sono tanto le motivazioni (plausibilissime considerando che si parla di un calciatore di quasi trent’anni il cui contratto di lavoro non raggiunge cifre elevatissime) quanto la tempistica, definita dallo stesso coach rossazzurro “sbagliata“. E’ chiaro che se un atleta non si sente più in grado di offrire il proprio contributo è giusto che intraprenda un percorso differente, ma forse avrebbe potuto gestire meglio la situazione, magari mettendosi a disposizione fino alla fine dell’anno solare per poi chiedere la cessione alla riapertura della campagna di trasferimenti.

In ogni caso, come testimoniato dal campo, sia il Catania che lo stesso Baldini sembrano in grado di poter fare a meno di Ceccarelli, visto che il club di Via Magenta potrà comunque contare su interpreti di caratura e spessore come Russini, Russotto, Piccolo e Biondi, quest’ultimo autore della migliore prestazione stagionale proprio contro i rosanero. Dunque, salvo clamorosi ed inaspettati colpi di scena, l’ala ventinovenne non farà più parte del roster rossazzurro, concludendo così la sua avventura alle pendici dell’Etna con 3 assist in 14 presenze, qualche buona giocata a livello tecnico ma soprattutto tanta amarezza per come si sia conclusa l’esperienza siciliana.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***