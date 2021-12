CECCARELLI: l’allarme non è rientrato, salta anche il derby. Il giocatore “ha fatto delle scelte”

Niente da fare. Tommaso Ceccarelli non sarà disponibile per la disputa di Catania-Palermo. Ufficialmente fuori dai convocati a Latina per “motivi personali”, mister Francesco Baldini ha aggiunto qualche particolare sull’argomento in conferenza stampa, escludendolo dalla lista delle convocazioni anche per il derby di domenica pomeriggio al “Massimino”: “Ceccarelli ha fatto delle scelte che sono state comunicate a me ed alla società poco tempo dopo l’ufficialità del -2 in classifica – spiega Baldini – Nel momento in cui si fanno delle scelte sul futuro, poi bisogna capire i motivi che possono essere validi o le tempistiche, secondo me sbagliate. Ve ne parlerà il giocatore o la società ed è logico che io debba pensare al gruppo, a tutelare tutto il gruppo, a pensare di fare rendere al meglio i giocatori che hanno una voglia incredibile di completare la stagione col Catania e arrivare in fondo al campionato in mezzo a tante difficoltà, ma lo sapevamo tutti questo. Ceccarelli avrà i suoi buoni motivi, comprensibilissimi perchè ognuno di noi ha una vita privata e problemi personali però io non vorrei perdere neanche uno di questi ragazzi per il nostro percorso fatto finora. Vado avanti per la mia strada con chi ha voglia di dare tutto in campo. Se è conclusa l’esperienza a Catania di Ceccarelli sono domande da rivolgere alla società ed al giocatore”.

