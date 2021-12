CECCONI: “Catania fu la mia ripartenza, a Palermo soddisfazioni straordinarie”

Vari giocatori nella storia di Catania e Palermo hanno effettuato cambi di maglia vestendo la maglia di entrambe le squadre. Tra questi Luca Cecconi, che bene fece in rosanero dopo un’annata positiva sotto l’Etna. Queste le sue parole al Giornale di Sicilia: “Catania fu un po’ la mia ripartenza, dopo due anni non proprio positivi e con un infortunio al ginocchio. Ho un bel ricordo di quell’anno, anche perché mi riproposi ad un buon livello e fu per quello che mi guadagnai l’interesse del Palermo. E le soddisfazioni che mi sono tolto a Palermo sono state straordinarie, perché è vero che il primo anno retrocedemmo in Serie C, ma l’anno dopo vincemmo tutto e la ricordo come una stagione veramente bella, tra le migliori in carriera. Sono un po’ lontano per conoscere a fondo i particolari, ma leggo e sento di difficoltà economiche per il Catania e questo mi dispiace, perché una squadra di una città così importante non dovrebbe trovarsi in queste condizioni. Spero che riescano a risolvere quanto prima tutti i loro problemi e che possano risollevarsi, glielo auguro davvero. Il Palermo, da questo punto di vista, lo vedo messo meglio”.

