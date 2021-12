CLASSIFICA MARCATORI: Albertini, primo gol. Sale Sipos. Ferrante a -7 da Moro

Ecco la classifica marcatori del girone C di Serie C aggiornata dopo la disputa degli incontri validi per la 19/a giornata.

Nel turno di campionato in cui Luca Moro si ferma, la classifica marcatori del gruppo centro-meridionale vede ancora l’attaccante patavino saldamente in vetta. Tra gli inseguitori, il più vicino al calciatore attualmente in forza al Catania è il bomber del Foggia Alexis Ferrante, che ha il merito di siglare il gol del definitivo pareggio ad Avellino. Primo centro stagionale e con la maglia del Catania per Alessandro Albertini. Il croato Leon Sipos sale a quota quattro realizzazioni. Riportiamo di seguito tutti i marcatori del girone C:

18 GOL – Moro (Catania)

11 GOL – Ferrante (Foggia)

10 GOL – Giannone (Turris)

9 GOL – Antenucci (Bari); Starita (Monopoli)

8 GOL – Santaniello (Turris)

7 GOL – Rossetti (Campobasso); Leonetti (Turris); Brunori (Palermo)

6 GOL – Curcio (Foggia); Carlini (Catanzaro); Carletti (Latina); Adorante (ACR Messina); Maiorino (Virtus Francavilla); Grandolfo (Monopoli)

5 GOL – Russini (Catania); Eusepi (Juve Stabia); Vazquez (Catanzaro); Soleri (Palermo); Saraniti, Giovinco (Taranto)

4 GOL – Sipos (Catania); Maniero (Avellino); Tascone (Turris); Vandeputte (Catanzaro); Tenkorang (Campobasso); Botta, Simeri (Bari); Gerardi (Picerno); Jefferson, Sane (Latina); Bentivegna (Juve Stabia); Costantino (Monterosi Tuscia); Fella (Palermo); Piovaccari, Firenze, Guadagni (Paganese)

3 GOL – Golfo (Vibonese); Castaldo (Paganese); Gagliano (Avellino); Stoppa (Juve Stabia); Caporale, Ventola (Virtus Francavilla); Reginaldo, Pitarresi (Picerno); Paponi, Terranova, Cheddira, Scavone (Bari); Mbende, Buglio (Monterosi Tuscia); Di Francesco (Campobasso); Cianci (Catanzaro); Bubas (Fidelis Andria); Mercadante, Arena (Monopoli)

2 GOL – Venturini, Casoli, Di Piazza, Benvenga (Fidelis Andria); Carriero, Kanoute, Di Gaudio, D’Angelo, Tito (Avellino); Di Pasquale (Foggia); Evacuo (Juve Stabia); Nicoletti, Petermann, Merkaj (Foggia); Vukusic, Balde (ACR Messina); Valente, Almici, Silipo, Floriano (Palermo); Bombagi, Scognamillo (Catanzaro); Candellori, Emmausso, Liguori (Campobasso); Ngom, Sorrentino (Vibonese); Murolo (Paganese); Verde, Polidori (Monterosi Tuscia); Ricci, Salvemini, Zampa, Costa Ferreira, Coccia (Potenza); Franco, Pavone (Turris); Vivacqua (Picerno); Mastropietro, Perez, Ekuban (Virtus Francavilla); Ercolano (Latina); Civilleri (Taranto)

1 GOL – Albertini, Rosaia, Greco, Claiton, Biondi (Catania); Alberti, Gaeta, Sabatino, Bolognese, Di Noia (Fidelis Andria); Della Pietra, Panico, Berardocco (Juve Stabia); Marginean, Rondinella, Catania, Goncalves, Fofana, Sarzi Puttini, Russo, Morelli, Simonetti (ACR Messina); Lancini (Palermo); Sbraga, Silvestri, Plescia, De Francesco, Dossena (Avellino); Persia, Vitali, Bontà (Campobasso); Falcone, Bellocq, Ferrara, Santarpia, Pacilli, Benassai, Diaby (Taranto); Rolando, Verna, Martinelli (Catanzaro); Pucino, Marras, Maita, D’Errico, Di Cesare (Bari); Zagaria, Piana, Sepe, Banegas, Matino (Potenza); Tuzzo, Gallo, Rocca, Martino, Merola (Foggia); Esempio, Loreto (Turris); Bizzotto, Piccinni, Viteritti (Monopoli); Tchetchoua, Enyan, Tulissi (Virtus Francavilla); Tissone, Coratella, Cretella, Diop (Paganese); Caon, Adamo, Di Paolantonio, Polito (Monterosi Tuscia); D’Angelo, Esposito, De Cristofaro, De Marco, Dettori, Setola (Picerno); Ciotti, Bellini, Spina, Basso (Vibonese); Di Livio, Teraschi, Nicolao, Tessiore (Latina).

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***