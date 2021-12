COLOMBO (all. Monopoli): “Abbiamo saputo soffrire a Catania e siamo stati cinici”

L’allenatore del Monopoli Alberto Colombo si gode il successo della sua squadra a Catania: “La società – dice – è diventata una realtà solida del campionato. I ragazzi anche contro il Catania hanno saputo soffrire nel primo quarto d’ora, poi sono stati cinici al momento giusto gestendo tutte le situazioni con grande maturità. Questo è un aspetto molto positivo che ci fa ben sperare per il futuro. La squadra sta facendo un grandissimo campionato, l’obiettivo è continuare a farlo. Ci piace essre definiti una sorpresa, magari la Turris ha un modo di giocare più attraente di noi, che però siamo concreti, maturi, squadra e riusciamo a fare risultato anche in momenti difficili. Il gruppo usa il Noi e non l’Io, questo ci ha permesso di fare qualcosa di straordinario per quanto riguarda la storia del club. E’ un campionato molto complicato questo, si nota dai risultati che maturano altrove. Non puoi mai abbassare la guardia. Ma c’è la presa di coscienza di giocarsela con tutti con il nostro modo di essere e di stare in campo. Il segreto è l’unione del gruppo ed il lavoro dello staff, ottenendo fin qui risultati imprevisti alla vigilia del campionato”.

